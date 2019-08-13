اخبار السوشيال ميديا.. محمد صلاح يلعب مع طفل مبتور القدمين.. وعمرو دياب يشوق الجمهور.. وعصام الحضرى يتحدى محمد حماقى

في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم، الثلاثاءنشرت الصفحة الرسمية لفريق ليفربول الإنجليزي عبر انستجرام فيديو للفريق أثناء أداء التمارين وظهر محمد صلاح نجم الفريق وهو يلعب مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مبتور القدمين.يستعد محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي مع فريقه ليفربول لحصد لقب السوبر الأوروبي أمام تشيلسي الإنجليزي.شوق الفنان عمرو دياب جمهوره لأحدث أغانيه "أنا غير" عبر موقع الصور الشهير "انستجرام".نشرت الفنانة وفاء عامر صورة جديدة لها من أحدث جلساتها التصويرية عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة جديدة لها عبر موقع الصور انستجرام.نشر عصام الحضري حارس مرمي المنتخب الوطني السابق صورة له مع الفنان محمد حماقي عبر انستجرام أثناء تواجدهما بالجيم.