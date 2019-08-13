اخبار السوشيال ميديا.. محمد صلاح يلعب مع طفل مبتور القدمين.. وعمرو دياب يشوق الجمهور.. وعصام الحضرى يتحدى محمد حماقى

في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم، الثلاثاء
إنسانية محمد صلاح ورفاقه .. فخر العرب يلبي رغبة طفل مبتور القدمين باللعب معه
نشرت الصفحة الرسمية لفريق ليفربول الإنجليزي عبر انستجرام فيديو للفريق أثناء أداء التمارين وظهر محمد صلاح نجم الفريق وهو يلعب مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مبتور القدمين.
قبل انطلاق مباراة ليفربول وتشيلسى .. محمد صلاح يستعد لـ السوبر الأوروبي.
يستعد محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي مع فريقه ليفربول لحصد لقب السوبر الأوروبي أمام تشيلسي الإنجليزي.
انا غير.. عمرو دياب يشوق الجمهور لـ أحدث أغانيه
شوق الفنان عمرو دياب جمهوره لأحدث أغانيه "أنا غير" عبر موقع الصور الشهير "انستجرام".
ياوعدي على الضحكة .. وصلة غزل فى وفاء عامر.
نشرت الفنانة وفاء عامر صورة جديدة لها من أحدث جلساتها التصويرية عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
قمر لبنان.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بـ البكيني.
نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة جديدة لها عبر موقع الصور انستجرام.
عصام الحضرى يتحدى محمد حماقى فى الجيم.
نشر عصام الحضري حارس مرمي المنتخب الوطني السابق صورة له مع الفنان محمد حماقي عبر انستجرام أثناء تواجدهما بالجيم.
إنسانية محمد صلاح ورفاقه .. فخر العرب يلبي رغبة طفل مبتور القدمين باللعب معه
نشرت الصفحة الرسمية لفريق ليفربول الإنجليزي عبر انستجرام فيديو للفريق أثناء أداء التمارين وظهر محمد صلاح نجم الفريق وهو يلعب مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مبتور القدمين.
قبل انطلاق مباراة ليفربول وتشيلسى .. محمد صلاح يستعد لـ السوبر الأوروبي.
يستعد محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي مع فريقه ليفربول لحصد لقب السوبر الأوروبي أمام تشيلسي الإنجليزي.
انا غير.. عمرو دياب يشوق الجمهور لـ أحدث أغانيه
شوق الفنان عمرو دياب جمهوره لأحدث أغانيه "أنا غير" عبر موقع الصور الشهير "انستجرام".
ياوعدي على الضحكة .. وصلة غزل فى وفاء عامر.
نشرت الفنانة وفاء عامر صورة جديدة لها من أحدث جلساتها التصويرية عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
قمر لبنان.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بـ البكيني.
نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة جديدة لها عبر موقع الصور انستجرام.
عصام الحضرى يتحدى محمد حماقى فى الجيم.
نشر عصام الحضري حارس مرمي المنتخب الوطني السابق صورة له مع الفنان محمد حماقي عبر انستجرام أثناء تواجدهما بالجيم.