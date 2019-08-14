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حوادث

أثناء تنظيف سلاحه.. خطأ ينهى حياة مأمور قسم الشروق

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:02 ص
رصاصة خطأ
رصاصة خطأ
كتب محمد صبرى
أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأن مأمور قسم الشروق قد أصيب عن طريق الخطأ أثناء تنظيف سلاحه ليلقى مصرعه فور وصوله إلى المستشفى.

وأشار المصدر إلى أن العميد أيمن أبو طالب مأمور قسم شرطة الشروق أثناء مروره لتفقد الحالة الأمنية والإشراف على تواجد الخدمات بمحيط دائرة القسم، وأثناء عبثه بسلاحه الميرى خرجت طلقة عن طريق الخطأ لتنهى حياته فى الحال.

وتابع المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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