تخطى 700 جنيه لأول مرة.. ارتفاع غير مسبوق لـ أسعار الذهب.. برلمانيان: تراجع مؤشرات البورصة السبب.. والمعركة الاقتصادية العالمية بقيادة أمريكا قلبت الموازين

صناعة البرلمان: ركود البورصة سبب ارتفاع سعر الذهب

إبراهيم نظير: ارتفاع أسعار الذهب غير منطقي





ارتفعت أسعار الذهب أمس، الثلاثاء 13 أغسطس 2019، بشكل كبير، حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 690 و692 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 591 و593 جنيها.





وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 789 و791 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5520 و5536 جنيهًا.





وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 723 و725، وعيار 14 سعرا يتراوح بين 460 و461 جنيها، وعيار 12 من 394 جنيها إلى 395 جنيها.





وكشف النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، عن سبب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، بقوله: "تراجع البورصات العالمية أمس أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب، لأن العلاقة بينهما عكسية، فعندما تتراجع البورصة، يذهب أصحاب الأعمال إلى الملاذ الآمن والبديل "الذهب".





وأضاف سمير البطيخي البطيخي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مؤشرات البورصة العالمية كانت متراجعة للغاية، أمس، فمؤشرات البورصة الأمريكية ليلًا كانت حمراء، وكذلك الأمر فى لندن وألمانيا والصين".





وتوقع عضو لجنة الصناعة بالبرلمان ألا يستمر الارتفاع الكبير لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بل سيكون هناك تراجعا حتميا له، بعد ارتفاع مؤشرات البورصة عالميًا.





وأشار النائب سمير البطيخي إلى أن مؤشر البورصة في أمريكا تحول إلى من الأحمر إلى الأخضر وسجل 440 نقطة، وسيتبعها أيضًا مؤشرات البورصة في باقي الدول الأوروبية، الأمر الذي ينشط حركة البورصة ويجعل المستثمرين يتجهون إليها، ويخف الحمل عن الذهب، وبالتالي هبوط سعره.





فيما علق النائب إبراهيم عبد النظير عضو لجنة الخطة والموازنة، على الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، والذي تخطى فيه لأول مرة عيار 21 حاجز الـ 700 جنيه، قائلًا: "ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل أمر غير طبيعي، وهناك عوامل أدت إلى هذا الارتفاع غير العادي".





وأضاف "عبد النظير"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المعركة الاقتصادية العالمية التي تقودها أمريكا هي السبب الرئيسي في تغيير موازين الأسعار بشكل مفاجئ.



