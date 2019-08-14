النائبة الكويتية تواصل عنصريتها ضد مصر.. مواقف تكشف حقد صفاء الهاشم على أم الدنيا.. مهاجمة العمالة المصرية آخرها.. ونائب يطالب بمنعها من دخول البلاد

غادة عجمي: صفاء الهاشم عنصرية ولا تدرك تاريخ علاقة مصر بالكويت

عماد جاد يطالب بمنعها من دخول مصر

جمال محفوظ: تصريحات صفاء الهاشم عدائية





واصلت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، بذاءتها وتصريحاتها غير المسئولة عن مصر والمصريين.





صفاء الهاشم هاجمت العمالة المصرية في الكويت، وأكدت أن دخول 8 آلاف مصري شهريًا إلى الكويت يُعد كارثة وأمرًا خطيرًا، ما جعل البعض يقول إنها لا تكتفي فقط بالتصريحات السياسية وإنما تتدخل في "أكل عيش الناس".





وتُعد هذه هي الإساءة الثالثة لها بحق المصريين فقد سبق وهاجمت وزيرة الهجرة، في مقطع مصور لها، في شهر نوفمبر من العام الماضي، وهاجمت الوافدين المصريين إلى الكويت.





صفاء الهاشم، أظهرت أكثر من مرة تعاملا غير لائق ضد مصر، كان يستوجب معها أن يكون هناك موقفا ضدها، يتم فيه التعامل مع تلك التصريحات التي لا تصدر أبدًا من شخص مسئول، خاصة وإن كان الأمر يتعلق بشعبين شقيقين "المصري والكويتي".





نواب البرلمان المصري لم يقفوا هكذا أمام تصريحات صفاء الهاشم ضد مصر، وإنما كان لهم موقف منها وقالوا إنها تتعامل بحقد وكراهية، ويبدو أن هناك شيئًا شخصيًا دفعها لاستخدام هذا الأسلوب الساذج.





النائب عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، قال إن صفاء الهاشم، النائبة الكويتية، لها موقف ثابت من مصر، وتصريحاتها غير موضوعية وعندها حالة عداء غير مبررة تجاه مصر، مشيرًا إلى أنها لا تقوم بهذا حبًا في الكويت وإنما لأسباب أخرى، قد تكون شخصية وقد تكون تقربًا لجماعة ما.





وطالب عماد جاد في تصريحات لـ "صدى البلد"، بمنع صفاء الهاشم، النائبة الكويتية من دخول مصر، لا سيما وأنها تحمل كل هذا الكره لمصر والمصريين.





وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية، بـ النواب المصري، أن هناك نوابا كويتيين كان لهم موقف مشرف في الرد على تصريحات صفاء الهاشم غير الموضوعية، ولا نستطيع أن يتم تحميل البرلمان الكويتي أو الكويت، مسؤولية هذه التصريحات الفردية.





وأشار النائب عماد جاد إلى أن صفاء الهاشم لا تطرح أفكارًا لأي حلول سياسية أو تربط العلاقات بين البلدين، وإنما كلامها مرسل في المقام الأول، يوصف بأنه سخيف.





وفي السياق ذاته، قال العميد جمال محفوظ عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن النائبة الكويتية صفاء الهاشم تسير دائما فى طريق معادٍ للدولة المصرية، ولكن أى رأى لها بخصوص أى ملف مثل ملف العمالة المصرية بالكويت لا يمثل إلا شخصها فقط.





وتابع العميد جمال محفوظ، خلال تصريحات لـ "صدى البلد" : "ستستمر صفاء الهاشم فى معادة الدولة المصرية ويجب ألا نلتفت لتصريحاتها، والسبب فى ذلك هو متانة العلاقات المصرية الكويتية على المستوى الدبلوماسي والبرلماني والشعبى، والدليل المعاملة الطيبة التى يتلقاها أى مواطن مصرى يعمل فى الكويت من الحكومة والشعب هناك.





وأكد أن رأي صفاء الهاشم لا يمثل إلا نفسها، ولم ولن يؤثر فى العلاقات التاريخية بين مصر والكويت.





كما طالبت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، النائبة الكويتية صفاء الهاشم، بمراجعة تاريخ العلاقات الطبية بين مصر والكويت، كذلك مراجعته معاملة المسؤولين بالكويت للعمالة المصرية، وطالبتها أن تكف عن العنصرية غير المبررة تجاه المصريين.





وتابعت غادة عجمى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن العمالة المصرية في الكويت بمختلف فئاتها من الذين لم يتلقوا نصيبهم من التعليم وحتى المهندس والطبيب ساهموا في إعادة بناء دولة الكويت الشقيقة وهذا شرف لنا، وعقبت:" الدولتان لم ولن تتخليا عن مساندة بعضهما البعض في السراء والضراء".



