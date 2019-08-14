الجونة يستضيف المنيا في مباراة ودية.. غداً

يحل فريق كرة القدم بنادي المنيا، ضيفا على فريق الجونة، غدا الخميس، لخوض مباراة ودية بين الفريقين ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.



وأعلن الدكتور محمد عليان مدير الكرة في نادي المنيا، خوض المباراة، عصر الغد، الخميس، على ملعب الجونة، بعد أن وجه الفريق المستضيف الدعوة للفريق المنياوي لخوض المباراة واستضافتهم مجانا لمدة يومين.



وأوضح محمد عليان أن الفريق يغادر اليوم الأربعاء إلى الجونة، ويعسكر هناك ويلتقي الفريق في اليوم الثاني.



وأشار محمد عليان إلى أهمية المباريات الودية خلال تلك الفترة، للوقوف على أفضل العناصر، استعدادا للموسم الجديد، مع الترتيب لمباريات أخرى خلال الفترة المقبلة.