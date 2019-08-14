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أخبار العالم

أمريكا تحاكم 4 متهمين أنشأوا شبكة عالمية لاستغلال الأطفال جنسياً

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:32 ص
العدل الامريكية
العدل الامريكية
أحمد سيف الدين
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنه تم الحكم على 4 متهمين، لمشاركتهم في تأسيس مؤسسة عالمية لاستغلال الأطفال، حيث قضت، بسجنهم لمدد مختلفة تتناسب مع الاتهامات التي وجهت إليهم.

ووفقا لما نشره موقع "نيوز بريكينج"، حُكم على باتريك فالت، البالغ من العمر 29 عامًا من ولاية تينيسي، بالسجن لمدة 35 عامًا، وذلك بعد اتهامه بتأسيس المؤسسة العالمية فضلا عن 3 تهم أخرى تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ونشر تلك المواد عن الأطفال على شبكات الإنترنت.

كما حُكم على بنيامين فوكنر، البالغ من العمر 28 عامًا من أونتاريو بكندا، بالسجن 35 عامًا؛ وسجن أندرو ليزلي، البالغ من العمر 24 عامًا، من ميدلبورج، فلوريدا ، بالسجن 30 عامًا، فيما سجن شخص آخر لمدة 20 عامًا.

وسُجن هؤلاء المتهمون ​​لدورهم في إنشاء تلك المؤسسة العالمية لاستغلال الأطفال، وهي التي عملت على توفير مواد إباحية، أبطالها الأطفال الصغار، ونشرها على الانترنت.

وأفادت التحقيقات بأن هؤلاء الرجال كانوا يتواصلون على شبكة Tor (شبكة مخفية لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال حسابات مجهولة المصدر)، وكانوا ينظمون مواد الموقع، ويقومون بتصنيفها، لنشر أنواع مختلفة من المواد الإباحية للأطفال، مصنفة حسب الفئة العمرية للضحايا القاصرين. 

وفي الوقت الذي تم فيه إغلاق الموقع في نوفمبر 2016، كان لديه أكثر من 72000 مستخدم وأكثر من 56000 ألف ضحية.

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