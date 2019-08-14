رشا الخطيب تقضي إجازة عيد الأضحى في اليونان.. وتستعد لبرنامجها

تؤدي الفنانة والإعلامية رشا الخطيب، إجازة عيد الأضحى، في اليونان.





وتستعد رشا الخطيب، للعودة إلي الساحة الإعلامية، عقب عيد الأضحى، ببرنامج جديد تحت عنوان "لخبطة"، والمقرر أن يتم عرضه على شاشة "المحور".





برنامج لخبطة، هو برنامج اجتماعي يعتمد على عرض تحقيق قصير عن كلّ قضية تتم مناقشتها على الهواء، وتصل مدّة الحلقة إلى ساعة كاملة.



