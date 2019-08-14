رشا الخطيب تقضي إجازة عيد الأضحى في اليونان.. وتستعد لبرنامجها

تؤدي الفنانة والإعلامية رشا الخطيب، إجازة عيد الأضحى، في اليونان.
وتستعد رشا الخطيب، للعودة إلي الساحة الإعلامية، عقب عيد الأضحى، ببرنامج جديد تحت عنوان "لخبطة"، والمقرر أن يتم عرضه على شاشة "المحور".
برنامج لخبطة، هو برنامج اجتماعي يعتمد على عرض تحقيق قصير عن كلّ قضية تتم مناقشتها على الهواء، وتصل مدّة الحلقة إلى ساعة كاملة.
يُذكر أن رشا الخطيب قدمت عددا من الأعمال الفنية في كل من، "مسلسل الحكر، مسلسل المرافعة، مسلسل الوسواس" والتي قامت بدور أمينه فيه، ومسلسل البيت الكبير وقامت بدور داليدا، وفيلم ممنوع الاقتراب والتصوير، وفيلم ابو العربي"، كما تعاقدت مؤخرا على تقديم مسلسل بيت القبائل، من بطولة سمية الخشاب ونضال الشافعي وأنوشكا.