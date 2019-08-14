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فن

هاني شاكر يحيي حفلاً في مهرجان سليانة الدولي.. غدًا

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:02 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
أ ش أ
يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي، غدا الخميس، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان سليانة الدولي في تونس، والتي يأتي تحت شعار (ذاكرة زاما).

وأبدى هاني شاكر سعادته بلقاء الجمهور التونسي في مدينة (سليانة) التي تقع في إقليم الشمال الغربي، وفيها يقع مقر ولاية سليانة.

وتمنى هاني شاكر أن يكون لقاءهُ بالجمهور التونسي، مميزا، كما كان في حفله في مهرجان قابس التونسية قبل أسابيع قليلة.

يشار إلى أن مهرجان سليانة الدولي انطلق منذ يومين وتتواصل فعالياته حتى 19 أغسطس الجاري، وتتنوع فعالياته ما بين الحفلات الغنائية والاستعراضية وايضا العروض المسرحية.

كما تتنوع العروض بين الأماكن المفتوحة مثل المركب الثقافي وساحة الفنون لتحقيق رواجا ثقافيا واقتصاديا لولاية سليانة.

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