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لأول مرة في مصر أغنية نوبي شعبي.. عبد الباسط حمودة يكشف عن كواليس عمل جديد

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:30 ص
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
كـريـم الـخـطـيـب
أكد المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، أنه ليس لديه أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا: «أنا مش بتابع السوشيال ميديا، ومريح وشاري دماغي من أي حاجة».

وتحدث عبد الباسط حمودة، خلال حواره مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «دي إم سي» أنه يجهز لعمل أغنية جديدة لأول مرة في مصر تدمج بين النوبي والشعبي.

وشدد عبد الباسط حمودة، على أنه طلب من الفنانة نواعم، مشاركته في الأغنية، خاصة أنها تجيد الغناء النوبي، لافتا إلى أن الأغنية الدويتو مع المطربة نواعم، سيتم طرحها بعد عيد الأضحى.

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