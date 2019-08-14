موعد مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

يستعد ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا لمواجهة تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، في مباراة كأس السوبر الأوروبي، على ملعب "بشكتاش" بمدينة إسطنبول.





ويدخل ليفربول المباراة بهدف الحصول على لقب أوروبي جديد بعد التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه على حساب توتنهام في نهاية الموسم الماضي.





وتنطلق المواجهة بين ليفربول وتشيلسي اليوم الأربعاء في تمام الساعة (10 مساء بتوقيت السعودية)، و(9 مساء بتوقيت القاهرة)، و(6 مساء بتوقيت جرينيتش).



