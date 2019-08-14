حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق

يواصل جموع حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق، تأسيًا واتباعًا لرسول الله (صلى الله عليه وسلم).



واستوعبت منشأة الجمرات ضيوف الرحمن، الذين توافدوا تباعًا لرمي الجمرات دون تزاحم، وخصصت مسارات متعددة وفق خطة محكمة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة بمنشأة الجمرات، بما يضمن إتمام الرمي بكل سهولة ويُسر.



ويفضل بعض الحجاج الذهاب إلى زيارة قبر الرسول -صلى الله عليه- وأصحابه بالمدينة المنورة قبل الرحيل إلى بلادهم سالمين غانمين.