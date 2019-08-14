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مواليد يوم 14 أغسطس.. راجع نفسك واستفد من خبراتك السابقة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:01 ص
مواليد يوم 14 اغسطس
مواليد يوم 14 اغسطس
آية التيجي
تتميز شخصية اليوم في علم الأرقام، والتي توافق يوم 14 أغسطس بأنهم سريعو البديهة، فإذا كنت من مواليد هذا اليوم، فإنك تتمتع بروح حماس وموهبة ابتكارية.

ومواليد يوم 14 أغسطس لديهم حس جيد، لكنهم غير مستقرين مزاجيًا، ويبدون أحيانًا عمليين جدًا.

ومن أهم النصائح التي يجب ان يتبعها مواليد يوم 14 أغسطس، هذا العام، "العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع".

ويجب أيضًا على مواليد يوم 14 أغسطس في هذه المرحلة، "مراجعة نفسك ، وتستفيد من خبراتك السابقة، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه"، وهذا وفقا لما كتبته خبيرة الابراج والفلك عبير فؤاد عبر فيس بوك.

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