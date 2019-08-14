بـ تي شيرت ونظارة وكاب.. إطلالة شبابية لـ شريف منير

نشر الفنان شريف منير، صورة جديدة له عبر انستجرام، ظهر فيها بإطلالة شبابية، فاجأ بها جمهوره، الذي هنّأه بمناسبة حلول عيد الأضحى.





وظهر شريف منير في الصورة يرتدي تي شيرت رمادي "نصف كم"، ونظارة نظر، وكاب مقلوب، مع ذقن خفيفة، ليكون عنوان الإطلالة (تي شيرت ونظارة وكاب) على خلفية فيلمه الشهير (شورت وفانلة وكاب)، الذي قدمه مع الفنان أحمد السقا عام 2000.





من ناحية أخرى، يحيى شريف منير حفلا بصحبة فرقته "نوستالجيا"، في مكتبة الإسكندرية نهاية شهر أغسطس الجارى وهو ما أعلن عنه عبر حسابه على تويتر.





وينتظر شريف منير، عرض الجزء الثالث من برنامجه «أنا وبنتي» في شهر سبتمبر المُقبل، والذي يقدمه مع ابنته «أسما»، إذ انتهيا من تصوير 3 مواسم منه، وكان الموسم الثالث من البرنامج في مرحلة المونتاج خلال الفترة الماضية.





وتقدم أسما برنامج "أنا وبنتي" مع والدها النجم شريف منير على قناة ON E، وقد حققت نجاحا واضحا خلال الفترة الماضية خاصة بعد دخولها في تجربة البرامج لأول مرة.