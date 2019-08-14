نسبة الإشغالات في فنادق مطروح 100%

تشهد محافظة مطروح اقبال كبيرا من المصطافين خلال هذه الفترة لقضاء اجازة عيد الاضحى المبارك.





ورفع جميع الفنادق والقرى السياحية بالمحافظة شعار كاملة العدد بل اضطر عدد من زوار المحافظة العودة مرة اخري الي مقر اقامتهم بعدما فشلوا في العثور على سكن.





كما افترش البعض محطة السكة الحديد حتى صباح اليوم موعد قيام قطار القاهرة .





وشهدت أسعار الشقق المصيفية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار .





يقول ايهاب محمود من اهالي مطروح ان اسعار الشقق المصيفية ارتفع بشكل ملحوظ كما يحدث كل عام في هذه الفترة وبلغت نسبة الاشغالات 100%.





وأضاف ان أسعار الشقق زادت بنسبة 50% عنها قبل العيد، لافتا إلى ان المواطنين كانوا يجلسون علي المقاهي والارصفة منتظرين لحين مغادرة أي شخص.





من ناحية أخرى شهدت مدينة مرسى مطروح شلل مروري في معظم شوارعها خاصة الكورنيش وشارع الإسكندرية والجلاء بالإضافة الي طريق مطروح عجيبة بعد غروب الشمس ومغادرة المواطنين للشواطئ.





كما شهدت الشواطئ تكدس أعداد كبيرة من رواد الشواطئ خاصة شاطئ الغرام وروميل وعجيبة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمياه الفيروزية .







