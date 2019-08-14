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رياضة

بدء منافسات رفع الأثقال في دورة الألعاب الأفريقية بـ المغرب.. 25 أغسطس

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:08 ص
صدى البلد
ريهام بكير
أكد محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي، أنه سيسافر يوم 23 أغسطس إلى المغرب، الدولة المستضيفة لدورة الألعاب الأفريقية الـ12، للترتيب لمنافسات بطولة رفع الأثقال، والمقرر انطلاقها يوم 25 أغسطس، ويسبقها بيوم واحد، المؤتمر الفني للبطولة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، أنه تحدد بشكل نهائي سفر بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال يوم 22 أغسطس، بعد وصول تذاكر الطيران الخاصة بالبعثة التي يترأسها المحاسب أحمد سمير ،أمين صندوق الاتحاد المصري لرفع الأثقال.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال "ثقتي لا حدود لها في لاعبينا العالميين و الأولمبيين في تحقيق الميداليات الذهبية بجميع الأوزان، كما حققوها من قبل في البطولات القارية والدولية السابقة ،وهذا ليس بجديد عليهم واتمني الحصول على أكثر من 20 ميدالية ذهبية، وثقتي بالله أولآ في ان لا يضيع مجهودنا خلال الفترة الماضية في إعداد هؤلاء اللاعبين من خلال المعسكر الخارجي الناجح الذي أقيم في أذربيجان مؤخرا".

وتجدر الإشارة ان منتخب مصر لرفع الأثقال يضم 20 لاعبا، 10 منهم في منافسات الرجال، وهم: " أحمد سعد ، مصطفى وحيد ، محمد ايهاب ، كريم كحله ، محمد سليم ، رجب عبد الحى ، جابر فرحان ، محمد هشام ، عبد الرحمن محمد ، أحمد عادل ".

فيما تشارك 10 لاعبات، وهن: " هبة صالح ، بسمة عماد ، إسراء السيد ، نعمة سعيد ، رانيا عزت ، سارة سمير ، سمر حبشى ، سلمى محمد ، حليمة عبد العظيم، شيماء خلف ".

وحُدد لـ دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، إقامتها خلال الفترة من 19 وحتى 31 أغسطس.

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