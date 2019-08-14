هيئة الانتخابات التونسية ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة

رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أكثر من 66 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 15 سبتمبر.



ووفقا لما صرحت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في مؤتمر صحفي لها، تم رفض أكثر من 66 ملف ترشح لمنصب رئيس الجمهورية، من أصل 97 ملفا، وذلك بسبب عدم توافر الشروط الكاملة لترشحهم.



وأكد أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن بإمكان المترشحين الذين تم رفض ملفاتهم، اللجوء إلى القضاء، للطعن في قرار الهيئة، قبل الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين، في 31 أغسطس.



ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، النتائج الأولية للطلبات المقبولة للمرشحين للانتخابات الرئاسية، خلال مؤتمر صحفي مرتقب، اليوم الأربعاء.

