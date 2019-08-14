الولايات المتحدة: نحرص على حماية النظام بمنطقة المحيط الهادئ المحاذية للهند

أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، اليوم الأربعاء، حرص الولايات المتحدة على حماية وتعزيز النظام المعمول به "والقائم على قواعد" في منطقة المحيط الهادئ المحاذية للهند.



وأشارت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن هذا جاء، خلال الزيارة التي بدأها جون سوليفان، إلى مملكة بوتان، حيث التقى خلالها بالملك البوتاني ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء، من بينهم وزيرا الخارجية والاقتصاد.



وأضافت المتحدثة، أن نائب الوزير الأمريكي ناقش كذلك، توسيع العلاقات بين الولايات المتحدة ومملكة بوتان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب دعم بلاده للأنشطة التعليمية والثقافية والتقنية في بوتان.