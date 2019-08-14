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بين الناس

البيوت هتقع علينا.. مواطن يشكو من تسرب مياه المجاري أسفل منازل قرية العطف

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:00 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن خالد سالم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من غرق شوارع قرية العطف بمياه غير معروفة المصدر.

وقال فى رسالته: المياه أغرقت شوارع القرية وتسربت أسفل المنازل، وأدت إلى تصدع في بعض المنازل وتقدمنا بعدة شكاوى في مجلس القرية والمحافظة، ولم تتم الاستجابة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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