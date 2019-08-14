عفاريت الأسفلت .. ينشرون الفزع والفوضى المرورية بشارع الخمسين بجسر السويس

شكا المواطن حسن حمدى أحد أهالى شارع الخمسين متفرع من شارع جسر السويس، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار التكاتك بالمنطقة وإعاقتها لحركة مرور السيارات.



وأضاف: نعانى نحن سكان شارع الخمسين من فوضى التكاتك وسيرها عكس الاتجاه ، وإعاقتها لحركة مرور السيارات ، ونناشد المسئولين سرعة حل المشكلة وإيجاد حل رأفة بالأهالى.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

