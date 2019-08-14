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اليونان تفتح أبواب 28 منارة للجمهور في اليوم العالمي للفنار

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:45 ص
اليوم العالمي للفنار
اليوم العالمي للفنار
أ ش أ
تفتح اليونان أبواب 28 منارة في أنحاء البلاد للجمهور، يوم الأحد المقبل، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفنار، الذي يوافق عطلة نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس.

وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية أن أكثر من 20 ألف شخص من أرجاء البلاد زاروا العديد من الفنارات التي تنتشر على شواطئ البلاد في مثل هذا اليوم العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من مبادرة اليوم العالمي للمنارات هو إطلاع المواطنين عن الأهمية القصوى للفنارات وفائدتها للملاحة وتاريخها والجهود التي يبذلها القائمون عليها، والتاريخ البحري للمنطقة.

وشيدت غالبية فنارات اليونان بداية من أوائل القرن 19 وما بعده واستمرت حتى الآن في القيام بدور حاسم في الملاحة في هذا البلد الذي يعتمد على النقل البحري.

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