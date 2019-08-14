إغلاق شاطئ برتغالي لـ رصد بكتيريا القولون في المياه

أغلقت السلطات البرتغالية شاطئ جزيرة فارو بمنطقة "الغرب" لرصد مستويات عالية من بكتيريا الأمعاء الغليظة "أي.كولاي" في مياهه.



وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أنه تم حظر السباحة في مياه الشاطئ بسبب وجود مستويات من البكتيريا القولونية "أعلى بكثير من الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون".



وقال أحد المسؤولين في الجزيرة إن نتيجة التحاليل الميكروبيولوجية لمياه البحر كشفت عن هذه النسبة العالية، لذا تم حظر الاستحمام في مياه الشاطئ بالتنسيق مع السلطات الصحية لحين إشعار آخر.