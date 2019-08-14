نشاط اقتصادى على طريقة فيلم التجربة الدنماركية.. عشة لتربية الطيور أعلى سطح مكتب بريد فى القليوبية.. ومسئول: تشكيل لجنة من التفتيش والشئون القانونية للتحقيق في الواقعة.. فيديو وصور

عشة طيور البريد تثير سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعى

مسئول هيئة البريد بالقليوبية: تشكيل لجنة من التفتيش والشئون القانونية للتحقيق في الواقعة

التحفظ على مفاتيح المكتب لحين انتهاء التحقيقات

على طريقة فيلم "التجربة الدنماركية"، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا وفيديو لتربية بعض الطيور المنزلية "البط والإوز" أعلى سطح أحد مكاتب البريد بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى قيام أحد الأشخاص بوضع الطعام والمياه للطيور أمام العشة.الفيديو المنشور على موقع التواصل الاجتماعي، أثار عددا كبيرا من التعليقات الساخرة والتساؤلات حول الواقعة وقال أبو تقى: "ده بط بيبعت البريد المستعجل والحوالات السريعة زي الحمام الزاجل"، فيما قال محمد الخولى: "ده بط بوليسي حراسة وتأمين للمكان مش أكتر".وعلق محمد المصرى على الفيديو قائلا: "هيدفعوا الفوائد من فين.. بيشغلوا الفلوس.. ده نشاط اقتصادى"، فيما قال محمد أحمد: "يا جدعان متظلموش الناس دول الغفر بتوع المكان بيئمنوا البوسطة من فوق علشان الفلوس اللي في الخزينة".من جانبه، قال محمد قاسم، مسئول هيئة البريد بالقليوبية، إنه تم تشكيل لجنة من التفتيش وأخرى من الشئون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.وأضاف محمد قاسم أنه فور علمه بالواقعة تم إخطار الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، وهيئة البريد وتم التحفظ على مفاتيح المكتب لحين انتهاء التحقيقات اللازمة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال المتسببين فى تلك الواقعة عقب الانتهاء من التحقيقات.فيما أكد مصدر مسئول ببريد القليوبية أن المكتب هو مكان مؤقت لتسيير الأعمال لحين الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير التي تتم بالمكتب الرئيسي بمنطقة التمثال في بنها، مشيرا إلى أن مكتب المنشية مكون من طابقين.