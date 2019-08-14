التقرير السنوي للشكاوى بـ جيش إسرائيل يؤكد ارتفاع العنف والعنصرية

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن القائم بأعمال مندوب الشكاوى بالجيش الإسرائيلي، العميد "ايتان دهان" نشر اليوم، الأربعاء، تقريره السنوي، عن العام 2018.



وقالت الصحيفة العبرية، إن تقرير مندوب الشكاوى بالجيش، كشف عن ارتفاع كبير، بمعدلات العنف الجسدي واللفظي، في صفوف الجيش الإسرائيلي.



وأضافت الصحيفة أن التقرير كشف كذلك عن ارتفاع بمعدلات العنصرية، في التعامل مع الجنود المتدينين الحريديم، وأبناء الأقليات.



وبحسب الصحيفة العبرية، جاء في تقرير مندوب شكاوى الجيش، أن هناك ارتفاع في عدد شكاوى الجنود، ضد الضباط، في حالات استخدام العنف ضدهم.



ووفقا للتقرير، تم تقديم 6749 شكوى في العام المنصرم 2018، غالبيتها في مجال العنف والتعامل بعنصرية، وشكاوى ضد الخدمات الطبية بالجيش، وأن 60% منها كانت صحيحة.



ونقلت صحيفة "معاريف"، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله "إن الجيش يعمل على حل المشاكل، وتحسين الظروف للجنود الذين يخدمون بالجيش".