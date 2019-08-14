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بسبب حصار غزة.. تهديد شديد اللهجة من حماس لـ إسرائيل

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:35 ص
تهديد شديد اللهجة
تهديد شديد اللهجة من حماس لـ إسرائيل
سمر صالح
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن الحصار على غزة، سيؤدي الى فقدان سيطرة الحركة على الحدود، وزيادة حالات التسلل الى إسرائيل.

وقالت الصحيفة العبرية، إن حركة حماس، نقلت هذه الرسائل الى الوسطاء لتوصيلها الى إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، أكدت مصادر بحماس، أن حالات التسلل تزايدت بالآونة الأخيرة، بسبب استمرار الحصار، وسوء الأوضاع الانسانية بالقطاع.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن التحقيقات الداخلية التي أجرتها حماس، أظهرت أن حالات التسلل الأخيرة، كانت بشكل فردي، وبدون تعليمات رسمية.

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