حاكم كشمير الهندية: سيتم تخفيف حظر التجوال عقب يوم الاستقلال غدا

قال "ساتيا بال مالك"، حاكم الشطر الهندي من إقليم "كشمير"، اليوم، الأربعاء، إنه سيتم تخفيف حظر التجوال المفروض في الإقليم عقب يوم الاستقلال غدا، الخميس، على الرغم من أن وسائل الاتصالات ستظل متوقفة، وذلك منذ قرار نيودلهي بإلغاء الوضع الخاص الممنوح للإقليم.





وأضاف ساتيا بال مالك- في تصريحات له نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية - أنه في غضون أسبوع أو 10 أيام، ستعود الأمور إلى طبيعتها وسيتم إعادة خطوط الاتصالات بشكل تدريجي.وكانت الهند أعلنت إلغاء المادة 370 من دستورها والتي تنص على منح وضع خاص لإقليم "كشمير"، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشئون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.وشددت على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.