قوى المعارضة السودانية يشيدون بالجهود المصرية.. وسجناء السعودية يؤدون فريضة الحج.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سجناء في السعودية يؤدون فريضة الحج

محمد بن راشد يتفقد مشاريع البنية التحتية لـ"اكسبو 2020 دبي"

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، الضوء على العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن العربي والإقليمي والدولي، وتصدر ذلك الشأن المصري.البداية مع صحيفة "الخليج"، التي نقلت إشادة قوى المعارضة السودانية، بالجهود التي تبذلها مصر لتحقيق أهداف الثورة السودانية، وحرصها على إرساء السلام.وقالت الجبهة الثورية السودانية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قوى إعلان الحرية والتغيير: "نشكر مصر لمساندتها الشعب السوداني وحرصها على إرساء السلام".وأكدت الجبهة الثورية على لسان القيادي جبريل إبراهيم، أن مصر حريصة على السلام، بغض النظر عن منبر التفاوض، ونفى اتجاه الجبهة للمحاصصة في السلطة المقبلة، متهمًا جهات بالسعي لتشويه صورتها.ومن الإمارات، تفقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، سير العمل في مشاريع البنية التحتية لـ "إكسبو 2020 دبي"، الذي ينطلق في أكتوبر من العام المقبل، بمشاركة نحو 195 دولة، تمثل قارات العالم.وحول موسم الحج، أدى سجناء سعوديون شعيرة الحج هذا العام، في إطار حملة إصلاحية غير مسبوقة، تنظمها المديرية العامة للسجون، ويستفيد منها 50 سجينًا، يرافقهم 32 فردًا من ذويهم.فيما كشف الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بيانات مفصلة بشأن موسم الحج الحالي، قائلًا إن عدد ضيوف الرحمن بلغ 2.489.406 من الحجاج.وحول الأوضاع في الخليج العربي، أبحرت السفينة الحربية البريطانية «كينت» صوب الخليج للانضمام إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة بهدف حماية سفن الشحن التجارية في المنطقة، وسط توتر سياسي متصاعد بين إيران والغرب، في وقت نفت حكومة جبل طارق خبرًا إيرانيًا بشأن الإفراج عن الناقلة المحتجزة «جريس 1».وأعلنت وزارة الدفاع التركية، بدء إنشاء البنية التحتية لمركز العمليات المشترك الخاص بإدارة ما يسمى «المنطقة الآمنة» شمالي سوريا، في وقت ذكرت وسائل إعلام كردية، أنه جرى التوصل إلى «اتفاق مبدئي» بين واشنطن وأنقرة يبدد قلق الأخيرة، ويحمي «قوات سوريا الديمقراطية» من أي هجوم تركي محتمل.ونقلت صحيفة "البيان"، تأكيد مصر مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.وفيما يخص العلاقات السعودية الإماراتية، أكد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة تجسد عمق العلاقات بين السعودية والإمارات.دوليا، عادت حركة الملاحة إلى طبيعتها في مطار هونج كونج صباح اليوم، الأربعاء، واستأنفت الطائرات اقلاعها وفقا للجدول المحدد، وذلك بعد الفوضى التي تسبب بها المتظاهرون المؤيدون للديموقراطية الذين اعتصموا داخل قاعات الركاب وقاموا بشل العمل بالمرفق الذي يعد أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم.ومن صحيفة "الاتحاد"، رحب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، عبد الله بليحق، ببيان وزارة خارجية مصر بشأن سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا.وشدد عبد الله بليحق ــ في بيان ــ على أن "وضع حد للتدخلات الخارجية ودعم الميليشيات المسلحة والمتطرفين ونزع السلاح خارج سلطات الدولة وحل هذه الميليشيات والقضاء على الإرهاب والتطرف هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وعودتها للعمل بشكلها الطبيعي".ودوليا، اتهم قائد قوات الأمن في قرغيزستان، الرئيس السابق ألمظ بك أتامباييف بالتخطيط لانقلاب، وذلك بعد اشتباك دام الأسبوع الماضي مع الشرطة التي كانت تحاول القبض عليه.