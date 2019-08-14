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شرطة هونج كونج تعتقل 5 متظاهرين في المطار

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:43 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
اعتقلت شرطة هونج كونج اليوم، الأربعاء، 5 متظاهرين أثناء عملية إنقاذ في مطار المدينة، حيث احتجز المتظاهرون أحد الضباط وصحفيا.

وقالت شرطة هونج كونج - في بيان أذاعته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنه "تم اتهام المعتقلين الخمسة بارتكاب جرائم، بما في ذلك التجمع غير القانوني، وحيازة أسلحة هجومية، والاعتداء على الشرطة، وانتهاك سيادة القانون"، مؤكدة أنها أنقذت صحفيا يعمل لدى صحيفة صينية، احتجزه المتظاهرون بعدما تم الكشف عن هويته.

وكانت الفوضى اندلعت في المطار - أمس - عندما حاولت شرطة مكافحة الشغب اقتحام المبنى لتحرير الضابط المحتجز.

وتعاني هونج كونج من أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، بعد شهرين من الاحتجاجات التي تتخللها أعمال عنف بشكل متزايد، وتشكل أكبر تحد للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.

وبدأت الاحتجاجات رفضا لمشروع قانون يقضي بتسليم أشخاص متهمين بقضايا جنائية إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها تطورت الآن إلى استياء أوسع من حكومة المدينة والحكومة المركزية الصينية.

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