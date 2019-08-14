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رياضة

بث مباشر.. مباراة ليفربول محمد صلاح وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:35 ص
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
القسم الرياضي
حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، باستاد فودافون ارينا في تركيا، وذلك للمنافسة على كأس السوبر الأوروبي.

ويسعى فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، إلى افتتاح الموسم الجديد بلقب السوبر الأوروبي والفوز على غريمه تشيلسي في معركة اليوم، بينما على الجانب الآخر يحاول فريق تشيلسي تعويض موسمه الماضي، وتحقيق لقب قاري في افتتاحية الموسم الجديد.

ويدخل فريق ليفربول المباراة منتشيًا بفوز في اولى جولات الدوري الانجليزي على منافسه نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، كان لمحمد صلاح نصيب بهدف وصناعة آخر، بينما يأتي فريق تشيلسي من خسارة قوية على يد مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد.

ويفقد ليفربول جهود حارسه البرازيلي اليسون بيكر، وذلك بعدما تعرض للاصابة في مواجهة نوريتش سيتي السابقة، ولكنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد عودته للملاعب.

ويشارك ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح في تلك المسابقة باعتباره الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب منافسه توتنهام، بينما يشارك تشيلسي باعتباره الفائز بمسابقة الدوري الأوروبي للموسم الماضي.







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