قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك" إن اقتران الشمس وفينوس ينشر طاقة حب وسلام ورومانسية اليوم، الأربعاء ١٤ أغسطس ٢٠١٩، تقترن الشمس بكوكب "فينوس" -كوكب الجمال والحب- عند درجة ٢١ من برج الأسد، وقد تم ذلك في تمام الساعة ٨:٠٧ صباحا بتوقيت القاهرة (٦:٠٧ ص. بتوقيت جرينتش) ويستمر تأثيره طوال اليوم.



وأضافت خبيرة الأبراج أن اقتران الشمس وفينوس ينشر طاقة حب وسلام وانسجام ورغبة في تجميل أنفسنا وكل شيء من حولنا.



وتوقعت أن يصبح الكثيرون أكثر قدرة على الابتكار وتزدهر الروح الفنية ويزداد تركيزنا على العلاقات العاطفية والأمور المالية.



وأشارت إلى أن اليوم مناسب لكل الأبراج لقضاء أوقات عاطفية واجتماعية حلوة ومناسب للبحث عن المتعة والتسلية والاحتفال وقضاء أوقات حلوة مع الأطفال.



وأوضحت أن هذا الاقتران له تأثير إيجابي على توطيد الصداقات ونشر روح رومانسية بين الأحباب، والوقت مناسب أيضا للبيع والشراء والفصال والتفاوض وعمل ديكورات بالمنزل.



ونصحت بأن كل ذلك متاح بشرط أن نتجنب الطمع في امتلاك الكثير أو الطمع في امتلاك شيء ليس من حقنا كي لا تحرق الشمس أحلامنا.