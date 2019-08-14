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شواطئ الكويت نزهة العزاب فى العيد.. تفاصيل

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:48 ص
سمر صالح
كشفت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم، الأربعاء، أن شواطئ الكويت هى نزهة العزاب فى العيد.

وقالت صحيفة "الراى" إنه مع استقطاب المجمعات والمرافق الترفيهية للمحتفلين بالعيد من المواطنين الكويتيين وبعض المقيمين، تجد شريحة واسعة من المقيمين، لا سيما من ذوي الدخل المنخفض، ومعظمها من العزاب، وقليل من العائلات، في شاطئ البحر متنفسًا ترفيهيًا يستوعب فرحتها من دون أن يكلفها نفقات ومصاريف.

وأوضحت صحيفة "الراى" أن شواطئ الكويت اكتظت بشكل عام، وشاطئ المارينا في السالمية بشكل خاص، بالمئات من المقيمين الذين اتخذوا البحر ملجأ لهم من درجات الحرارة وحرارة أسعار المرافق الترفيهية.

وأضافت صحيفة "الراى" أن الشواطئ بدت الملاذ الأخير لمن يبحث عن المتعة والتسلية والتخفيف من حدة الحر، فاكتظت الشواطئ مثل شاطئ المارينا والأبراج وغيرها بالعوائل، حيث تعد الشواطئ خيارا اقتصاديا من جهة أخرى، خاصة للعوائل الكبيرة، فيجتمع الكبار على الأكل والأحاديث والشيشة، فيما يلهو الصغار في مياه الشاطئ ورماله، لتنتهي الرحلة وقد حصل الجميع على متعته.

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