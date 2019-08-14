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حوادث

حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منيا القمح 4 أيام

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:03 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد الطحاوي
قررت نيابة منيا القمح، برئاسة محمد المراكبي رئيس النيابة، اليوم، حبس سائق توك توك أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لقتله شاب بسبب مشادة بينهما تطورت إلي مشاجرة.

كان شاب لقي مصرعه على يد سائق توك توك وشقيقه بسبب مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بمدينة منيا القمح، وتم إحالة المتهمين إلى نيابة منيا القمح، وتحرير المحضر اللازم.

فيما تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد بوصول "عبادة ج ف" 16 سنة لحام مقيم بندر منيا القمح، الي المستشفى العام جثة هامدة، إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالبطن.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، وتبين قيام كلا من "عبد الرحمن ح " 21 سنة سائق توك توك، وشقيقه "كمال" سائق توك توك بالتعدى على المجنى عليه على خلفية مشاجرة بينه وبين "عبد الرحمن" بدأت بمزاح بينهما ثم تطورت إلى مشادة ومشاجرة.

وتم ضبط المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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