مكتبة المستقبل بمصر الجديدة تنظم ورشة الكتابة للمسرح والدراما.. الأحد

أعلنت مكتبة المستقبل عن تنظيم ورشة بعنوان "الكتابة للمسرح والدراما" يحاضر فيها الناقد الفني الدكتور عمر توفيق.



وتبدأ الورشة يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.



وتتضمن الورشة عدة محاور، وهي: كتابة النص المسرحي من الفكرة حتى خشبة المسرح، والدراما الإذاعية وتقنيات الكتابة الصوتية، وكيف تصنع عملا إذاعيا من الفكرة حتى نهاية العمل، والدراما التليفزيونية وتكوين المسلسل.



كما تشمل الورشة مناقشة أساسيات عمل الدراما ومفهوم الكتابة، والاختلافات الجذرية بين أنواع الدراما وتقنيات الكتابة لكل منها، والفرق بين الكتابة والإعداد، وأخيرا مرحلة ما بعد الكتابة والوصول لإنتاج العمل المكتوب، وتقام الورشة على مدار 6 محاضرات على مدار ثلاثة أسابيع، أيام الأحد والخميس من كل أسبوع.

