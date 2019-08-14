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استخدم كلاشنيكوف.. مسلح يطلق النار على رجال الأمن في الكويت

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:46 ص
سمر صالح
قالت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم، الأربعاء، إن أمنيين تابعين لقطاع الأمن العام، تعرضوا لإطلاق نار من سلاح كلاشنيكوف أثناء قيامهم بواجبهم، وتمكن مطلق النار من الهرب، بينما كشفت سيارته عن أدوات تعاطٍ.

وكانت إحدى دوريات الأمن العام في منطقة غرناطة استوقفت مركبة للاشتباه بقائدها، وعند ترجل عناصرها، فاجأهم صاحب المركبة بإشهار سلاح ناري كلاشنيكوف وأطلق أعيرة نارية عدة باتجاه العناصر ودوريتهم.

وأفاد مواطنون كويتيون بأن عناصر الأمن شاهدوا شخصًا يركض حاملًا سلاحًا قبل أن يغيب عن الأنظار.

وأوضحت الصحيفة أنه بتفتيش المركبة التي كان يقودها، عثر على أدوات تعاطٍ، فتم التحفظ عليها، وما زال البحث جاريًا عن مطلق النار، في الوقت الذي عمل فيه عناصر الأدلة الجنائية على تحريز أظرف الطلقات التي خرجت من سلاح المتهم.

اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.

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