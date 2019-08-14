عودة الحجاج الكويتيين للبلاد .. تفاصيل

واكبت صحيفة "الراي" وصول عودة الحجاج الكويتيين إلى البلاد.
وقال الصحيفة، إنه على متن طيران الجزيرة في رقم J9124 القادمة من جدة وصل قرابة 70 حاجا.
وأوضحت أن الحجاج المتعجلون قاموا بمغادرة مشعر منى بعد رمي الجمرات الثلاث متجهين إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف الوداع.
وتشمل مناسك الحج في اليوم الثالث من أيام التشريق رمي الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بالترتيب بسبع حصيات يكبر الحاج مع كل حصاة في الفترة الممتدة من بعد زوال الظل حتى آخر الليل.
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وقال الصحيفة، إنه على متن طيران الجزيرة في رقم J9124 القادمة من جدة وصل قرابة 70 حاجا.
وأوضحت أن الحجاج المتعجلون قاموا بمغادرة مشعر منى بعد رمي الجمرات الثلاث متجهين إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف الوداع.
وتشمل مناسك الحج في اليوم الثالث من أيام التشريق رمي الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بالترتيب بسبع حصيات يكبر الحاج مع كل حصاة في الفترة الممتدة من بعد زوال الظل حتى آخر الليل.
اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.