عودة الحجاج الكويتيين للبلاد .. تفاصيل

نشاط اقتصادى على طريقة فيلم التجربة الدنماركية.. عشة لتربية الطيور أعلى سطح مكتب بريد فى القليوبية.. ومسئول: تشكيل لجنة من التفتيش والشئون القانونية للتحقيق في الواقعة.. فيديو وصور