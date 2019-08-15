تعرف على كيفية تشغيل حماية بصمة الإصبع لـ واتساب

أعلن تطبيق المراسلة الشهير واتساب "WhatsApp"، طرح ميزة قفل بصمة الأصبع "Fingerprint lock" لمستخدمى نظام التشغيل أندرويد، التى سبق أن كشف عنها في شهر فبراير الماضي، وتم تطبيقها لأول مرة من على إصدار التطبيق في نظام التشغيل "iOS" قبل عدة شهور.





وفقًا لما ذكره موقع "androidcentral" التقني، ستكون هذه الميزة متاحة فى الإصدار التجريبى لتطبيق واتساب لنظام التشغيل أندرويد والذي يحمل رقم 2.19.221 .





وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بإضافة مزيد من الحماية إلى محادثاتهم على واتساب "WhatsApp"، وعند تمكين ميزة "Fingerprint lock"، تتيح تلك الميزة اختيار مدة بقاء التطبيق مفتوحًا هناك 3 اختيارات من "بعد دقيقة واحدة"، أو "بعد 30 دقيقة"، إذ يتطلب خيار "على الفور" أن يقوم المستخدم بعمل البصمة فى كل مرة يغلق فيها التطبيق ويفتحه.





ويمكنك تفعيل هذه الميزة من خلال :





‎1- اذهب إلى إعدادات "Settings" واتساب.





‎2- اضغط على خيار الحساب "Account".





‎3- ثم اختيار الخصوصية "Privacy ".



