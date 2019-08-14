ساعتان.. رجل يحطم الرقم القياسي للبقاء في الثلج .. فيديو

قد تكون السباحة في أجواء باردة من الأمور الصعبة التي تواجه البعض بسبب انخفاض درجة الحرارة ولكن ماذا لو مكثت في الثلج.





تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات، يوتيوب، لرجل نمساوي يدعى "يوسف" ثلاثيني مكث في الثلج لمدة ساعتين و أكثر محطما الرقم القياسي لسابقه والذي كان ساعة وبضع ثوان.



وضع يوسف صندوق به قطع من الثلوج بالقرب من محطة القطار بالقرب من العاصمة فيينا، ما لم يمكّن أهالي المدينة فحسب بل وضيوفها الكثيرين من مشاهدة تجربته الجريئة والغريبة.



وأثار ذلك الفيديو ضجة كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي بسبب قدرته على تحمل ذلك الطقس المتجمد، جدير بالذكر أن الأطباء من حوله كانوا يتابعون حالته طيلة الوقت.













