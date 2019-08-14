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بطريرك الكاثوليك يترأس احتفالية تجليس مطران الإسماعيلية سبتمبر المقبل

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:50 م
غبطة البطريرك إبراهيم
غبطة البطريرك إبراهيم اسحق
سامح سلام
يترأس غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، في مصر القداس الاحتفالي لسيامة الأنبا دانيال لطفى، إلى جانب الاحتفال باليوبيل الفضى للأنبا مكاريوس توفيق.

وقال الأنبا باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، إن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وأصحاب النيافة أعضاء السينودس البطريركي، قدموا الدعو للمشاركة في طقس السيامة الأسقفية لصاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي، المطران المنتخب لإيبارشية الإسماعيلية، وتوابعها وتجليسه على كرسى الإيبارشية.

وأضاف الأنبا باخوم أن السنودس البطريركي سيحتفل أيضا باليوبيل الفضى لصاحب النيافة الأنبا مكاريوس توفيق المطران الفخرى لإيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر أن الاحتفال سيقام يوم الخميس الخامس من سبتمبر المقبل، في العاشرة صباحا بكاتدرائية القديس مارمرقس الرسول للأقباط الكاثوليك.

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