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خبير: رعاية الدولة للقطاع العقاري سبب تطوره وازدهاره

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:43 م
المهندس أحمد لاشين
المهندس أحمد لاشين
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس أحمد لاشين مطور عقارى، أن وضع الاستثمار العقارى والسياحي فى مصر حاليا يشهد تقدما كبيرا وازدهارا بسبب رعاية الدولة لهذا القطاع، الذى يعد الأفضل أداء بمنظومة الاقتصاد والأسرع نموا، ويعد القاطرة الأهم للاقتصاد المصرى ككل.

وأضاف لاشين لــ"صدى البلد"، أن التوجه الحالى لعدد كبير من المطورين يتضمن عدة مناطق جديدة بدأت الدولة فى استثمارات كبيرة بها وتبعها القطاع الخاص بخطوات كبيرة ساهمت فى الإسراع بمعدلات التنمية.

وتابع، أنه على رأس هذه المناطق "العاصمة الجديدة، ومنطقة قناة السويس بمشروعاتها المتنوعة، والصعيد، ومنطقة الساحل الشمالى الغربي"، حيث بدأت الدولة فى تنفيذ عدة مدن جديدة فى نفس الوقت ومشروعات عملاقة وأبراج متميزة جذبت رؤوس أموال عديدة عربية وأجنبية لهذه المناطق.

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