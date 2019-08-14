خبير: رعاية الدولة للقطاع العقاري سبب تطوره وازدهاره

أكد المهندس أحمد لاشين مطور عقارى، أن وضع الاستثمار العقارى والسياحي فى مصر حاليا يشهد تقدما كبيرا وازدهارا بسبب رعاية الدولة لهذا القطاع، الذى يعد الأفضل أداء بمنظومة الاقتصاد والأسرع نموا، ويعد القاطرة الأهم للاقتصاد المصرى ككل.





وأضاف لاشين لــ"صدى البلد"، أن التوجه الحالى لعدد كبير من المطورين يتضمن عدة مناطق جديدة بدأت الدولة فى استثمارات كبيرة بها وتبعها القطاع الخاص بخطوات كبيرة ساهمت فى الإسراع بمعدلات التنمية.



