ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الفلاحين تفجر مفاجأة بشأن الصادرات الزراعية المصرية

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:51 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين: إن السر وراء زيادة الصادرات الزراعية هو انخفاض قيمة الجنيه بعد تحريره.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن الصادرات الزراعية ارتفعت خلال الفترة من يناير 2019 حتى أغسطس الحالي بمقدار 652 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت الصادرات الزراعية المصرية 4 ملايين و620 ألف طن تقريبا وكانت أكثر الصادرات من الموالح بحوالي مليون و752 ألف طن والبطاطس بحوالي 700 ألف طن بينما جاء البصل في المركز الثالث بـ400 ألف طن تقريبا.

وأشار أبو صدام إلى أن زيادة الصادرات كان لها دور كبير في تقليل خسائر المزارعين حيث حقق توازن نسبيا منع إنهيار أسعار المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى إنعاش الاقتصاد المحلي بمليارات الدولارات.

ولفت إلى أن الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في رفع الحظر نهائيا عن الصادرات المصرية. وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعيه المصريه بالاضافه الي الرقابة الشديدة على عمليات التصدير لتواكب المواصفات الدولية من أهم أسباب نجاح الموسم التصديري.

وأردف أبو صدام أننا يمكننا مضاعفة العائد من الكميات المصدرة والتقليل من الاستيراد بالتقليل من تصدير المنتجات بدون تصنيعها؛ حيث إن تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها يضاعف العائد الاقتصادي مع إمكانية التوسع في فتح الأسواق الخارجية لخلق فرص تصديرية جديدة وإزالة العوائق الإدارية أمام المصدرين. 

وأشاد بحجم الصادرات الكبير إلى الدول العربية حيث تم تصدير 1.600 مليون و600 ألف طن خضر وفاكهة لتحتل الدول العربية المركز الأول للصادرات الزراعية المصرية خلال التسع شهور الأولى من عام 2019 بنسبة 37% من قيمة الصادرات الزراعيه المصريه لتأتي دول الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني حيث استوردت حوالي 1.200مليون طن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الموالح فى المقدمة.. 3.7 مليون طن صادرات مصر الزراعية خلال 2019

فتح سوقين عالميتين خلال يومين.. سر الطفرة الكبيرة في الصادرات الزراعية

ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ أكثر من 4 ملايين طن والبطاطس تحتل المركز الثاني بعد الموالح

موالح وبطاطس.. ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4.2 مليون طن

الموالح تتصدر.. ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4.3 مليون طن

برلماني يشيد بنجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات السيسي بزيادة الصادرات

ترشيحاتنا

لهذا السبب.. نبيل الحلفاوى يدخل فى جدل مع مشجعى نادى الزمالك

الإفتاء تحدد عقوبة المكوث في مكة بعد طواف الوداع

انتبه.. الإفتاء تحدد آخر موعد لذبح الأضحية

بعد ملايين أفلام العيد.. تعرف على تكلفة إنتاج فيلم سينما في مصر زمان؟ | نوستالجيا

الولايات المتحدة تحظر نقل بعض أجهزة كمبيوتر آبل على الطائرات

حكيم يحيي حفلا بالساحل الشمالى.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكيم يحيي حفلا بالساحل الشمالى.. صور

ببطن مكشوفة وشال متطاير.. نيللى كريم تبرز أنوثتها

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد