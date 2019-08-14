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محافظات

تنفيذ 429 حالة إزالة واسترداد 38795 مترا مربعا و15 ألفا و741 فدانا بأسيوط

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:45 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، استمرار الموجه الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضٍ أملاك الدولة، بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات حتى الآن عن تنفيذ 429 حالة إزالة بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة "حق الشعب" والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

وقال محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، الأربعاء - إنه تم خلال الفترة من 24 يوليو وحتى اليوم إزالة واسترداد 429 حالة تعدٍ بقرى ومراكز المحافظة، منها 307 حالة إزالة لتعدٍ بالبناء بإجمالي مساحة 38795 مترا مربعا و122 حالة إزالة على أراضٍ زراعية على مساحة 15741 فدانا، وتم تسليمها لجهات الولاية.

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملات مستمرة بجميع التعديات على أراضٍ أملاك الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها خلال الفترة الماضية، فضلا عن الحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين، وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص والمعاينة، مشيرًا إلى التنسيق مع جميع جهات الولاية لتسليمها الأراضى التى تم تنفيذ الإزالة عليها لاستغلالها فى النفع العام واستعادة حق الشعب تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء، لافتا إلى التصدي بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون لاستعادة هيبة الدولة.

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