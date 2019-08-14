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رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:35 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد السعيد
استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة تشيلسي، في كأس السوبر الأوروبي.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ادريان

خط الدفاع: روبرتسون - جوميز - فان دايك - أرنولد.

خط الوسط- فابينيو - هندرسون - تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينو.

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