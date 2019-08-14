حملات توعية لاستكمال مبادرة 100 مليون صحة بالأقصر

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن بدء حملات التوعية الصحية لفتيات وسيدات محافظة الأقصر استعدادًا لاستكمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحملات 100 مليون صحة والتي تتجه هذه المرة لصالح المرأة في مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي لجميع الفتيات والسيدات من سن 18 سنة وما فوق تحت شعار "الست المصرية هي صحه مصر".



ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المبادرة في محافظة الأقصر من 1/9/2019 وحتى 31/10/2019 من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 ظهرًا بالوحدات والمستشفيات المقررة للخدمة فى جميع أنحاء المحافظة، وسيتم علاج الحالات بمراكز علاج الأورام.



كما تتضمن الحملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والسمنة وأيضًا التوجيه بالعلاج اللازم.



وقد قام فريق من ادارة الإعلام والتربية السكانية بصحة الأقصر بنشر الوعي عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي من داخل قسم النساء بمستشفى الأقصر العام والعيادات المختصة بالمستشفى، وضرورة تقدم جميع الفتيات والسيدات للكشف في الحملة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتوضيح أهمية الوقاية والعلاج بالاكتشاف المبكر له.



ومن المقرر استمرار هذه الحملات للتوعية حتى نهاية فترة الحملة بمحافظة الأقصر فى 31 أكتوبر 2019.