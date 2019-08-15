طلب إحاطة لهيئة البريد لعدم تطبيق قرار صادر عن لجنة اقتراحات البرلمان

أعلن النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونائب أسيوط، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ورئيس هيئة البريد؛ بسبب عدم تنفيذ قرار لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس بفتح منافذ للمعاشات بمركز القوصية بأسيوط.





وقال النائب إبراهيم عبد النظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك تعنتًا من جانب هيئة البريد في فتح منفذ للمعاشات لأهالي القوصية بمحافظة أسيوط، على الرغم من بعد المسافة بينها وبين أقرب منفذ للمعاشات والذي يصل إلى 5 كيلو.





وطالب النائب إبراهيم عبد النظير، بالاستجابة لقرار لجنة الاقتراحات والشكاوى وفتح منفذ للمعاشات بالقوصية.





كان على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.





وأكد على عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.