حركة المطار.. طائرة الدريملاينر السادسة تنضم لأسطول مصر للطيران.. تأخر إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة.. وضبط مكملات غذائية مهربة من أوكرانيا في شرم الشيخ

وصول طائرة الدريملاينر السادسة للانضمام إلى أسطول مصر للطيران

الصالة الموسمية تستقبل 9 رحلات من جدة لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة

ضبط مكملات غذائية مهربة من أوكرانيا مع راكب في مطار شرم الشيخ

شهدت المطارات المصرية العديد من التحركات على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها وصول طائرة الدريملاينر السادسة للانضمام إلى أسطول مصر للطيران، وتأخر إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة.







ويرصد "صدى البلد" أبرز ما تم نشره حول حركة المطارات فى السطور القادمة.

وصلت مطار القاهرة الدولي طائرة الدريملاينر السادسة من طراز بوينج بوينج 787-9، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، والتي تعتبر آخر طائرة من هذا الطراز ضمن الصفقة التي تعاقدت عليها الشركة في عام 2017.وأقلعت رحلة طائرة الدريملاينر رقم MS3330، من مدينة سياتل، مساء أمس، الثلاثاء، في طريقها إلى القاهرة، على متنها وفد مصر للطيران المكون من فنيين وتجاريين ومهندسين الذي تسلمها هناك، بعد مراجعة جميع الإجراءات الخاصة بالطائرة.وتعتبر طائرة طرازB777-9، هي أحدث الطائرات التي تنتجها شركة بوينج حاليا، ويتكون جناحها من الكربون للحفاظ على البيئة، حيث إن أهم جزء تسعى له بوينج هو الأمان أثناء الطيران في صناعة طائرتها، كما أن المصنع يسلم لعملائه من فئة B787 حوالي ٤٠ طائرة في الشهر من هذا المصنع فقط.ويتسع هذا الطراز لـ ٣٠٩ مقاعد، منقسمة إلى ٣٠ مقعدًا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال، و٢٧٩ مقعدًا بالدرجة السياحية والطائرة مزودة بنوافذ كبيرة ذات ستائر تعتيم إلكترونية تسمح برؤية أكبر للمحيط الخارجي للطائرة، فضلًا عن اتساع المساحة المتاحة للراكب مع إمكانية تحول المقعد لسرير كامل منفصل إلكترونيًا يمكن تحريكه في ثلاثة أوضاع رئيسية تشمل وضعية الجلوس أثناء الإقلاع والهبوط، ووضعية تناول الطعام، ووضعية النوم.وتواصل مصر للطيران سعيها لدعم أسطولها الجوي الذي سيشهد بنهـاية عـام 2020 ضـم "33" طـائرة جـديدة: (6) طـائرات بوينج دريمـلاينر B787-9، و12 طائرة من طراز إيرباص A220-300، و15 طائرة من طراز إيرباص A320neo.فيما تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة المخصصة لرحلات الحج والعمرة، على مدار اليوم، الأربعاء، 14 رحلة جوية للشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه من المنتظر أن تصل على مدار اليوم 14 رحلة جوية، بواقع 9 رحلات من مدينة جدة على متنها حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة، و5 رحلات من المدنية المنورة على متنهم مسافرين، حيث إن مرحلة عودة الحجاج من المدينة منتظر أن تبدأ يوم 17 أغسطس الجاري.وانتهت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الملاح أشرف حافظ من جميع الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، العائدين من الأراضي المقدسة، حيث تم إنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول تكون مخصصة بانتظار أهالي الحجاج وذويهم العائدين من الأراضي المقدسة، فيما تم الدفع بجميع الخدمات وتكثيف فرق العلاقات العامة لإنهاء وصول ضيوف الرحمن.وشهد مطار القاهرة الدولي اليوم، الأربعاء، تأخر إقلاع 7 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك أكثر من ساعة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا تأخرت ساعة ونصف الساعة لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 140 المتجهة إلى القصيم ساعتين لظروف التشغيل.وأضافت المصادر أن رحلتي الخطوط السعودية 414 المتجهة إلى الرياض، و386 المتجهة إلى جدة تأخرتا ساعة ونصف الساعة، بسبب كثافة التشغيل التي تشهدها الشركة والمطارات الوصول بالسعودية هناك، تزامنا مع عودة الحجاج.وأشارت المصادر إلى أن رحلة الخطوط الروسية اير فلوت 401 المتجهة إلى موسكو تأخرت ساعة ونصف الساعة لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الإماراتية 926 المتجهة إلى دبي ساعة ونصف الساعة، بالإضافة إلى تأخر رحلة الخطوط السعودية 308 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.وتمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أيمن شملول، مدير الجمرك، من ضبط كمية من الأدوية والمكملات الغذائية مهربة من أوكرانيا مع راكب مصري.وقالت مصادر جمركية إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة ازور القادمة من أوكرانيا، تم الاشتباه فى الراكب المصرى "ع. خ"، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY تبين وجود أجسام معتمة داخل علب بحقائبه، وبالتفتيش تبين وجود 168 عبوة من الأدوية والمكملات الغذائية ومخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وتقدر القيمة بمبلغ 250 ألف جنيه.وقرر طارق خلف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات والتحفظ على الراكب والعرض على النيابة العامة.