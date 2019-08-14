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محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز الزقازيق.. صور

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:14 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على مساحة 11 قيراط أرض زراعية بنطاق الوحدة المحلية بشيبة التابعة لرئاسة مركز الزقازيق.

أمر المحافظ رئيس المركز باستقدام معدات لإزالة القواعد الأسمنتية وتسويتها بسطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة ، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون بكل قوة وحسم على المخالفين وعدم السماح بالتعدي على الأرض الزراعية والحفاظ عليها باعتبارها تمثل مصدر غذاء للمصريين.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة بتشكيل لجان لرصد ومتابعة حالات التعدي على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التبوير خلال أجازة العيد والعطلات الرسمية لقطع الطريق أمام من تسول له نفسه المساس بالرقعة الزراعية.

شارك في الحملة اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد.
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز الزقازيق.. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز الزقازيق.. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز الزقازيق.. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز الزقازيق.. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز الزقازيق.. صور

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