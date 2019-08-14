القومي للمرأة: لم نتلق أى شكوى تحرش فى ثالث أيام العيد

أعلن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة عن عدم تلقيه شكاوى تحرش، خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك عبر الخط المختصر 15115.



وقالت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، إن المكتب استقبل عددا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذ الأحكام، وتم إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة.



وأكدت أمل عبد المنعم أن مكتب شكاوى المرأة يقدم المساندة الاجتماعية والقانونية والنفسية من خلال محامين متخصصين وأخصائيين اجتماعيين للسيدات والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف في حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية.



ويتلقى مكتب شكاوى المرأة شكاوى التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة عبر الخط المختصر 15115، ويتم المتابعة الدورية مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وقطاع إدارة الأزمات والكوارث به.