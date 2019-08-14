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صحة البحر الأحمر: غلق إدارى لـ7 مطاعم.. وإعدام ربع طن فراخ ولحوم فاسدة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:25 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية خلال أيام العيد، حيث كلف الدكتورة نرمين ناجي، مدير عام الطب الوقائي وإدارة مراقبة الأغذية بالغردقة، بشن حملة مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة الغردقة، وتم المرور على 7 منشآت من المنشآت الغذائية من المطاعم، وتم إعدام 250 كيلو لحوم وفراخ لوجود تغير في الخواص الطبيعية.

كما قامت الحملات التفتيشية بتحرير 8 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادة صحية، وتم سحب 11 عينة من الأغذية المتنوعة لإرسالها المعامل المركزية لتحليلها والتأكد من سلامتها.

وأكد الدكتور تامر مرعي استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.

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