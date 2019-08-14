ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سقوط قتلى وجرحى من جيش الاحتلال.. العثور على سلاح أحد منفذي هجوم زيكيم

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:01 م
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يعثر على سلاح أحد منفذي هجوم زيكيم
سمر صالح
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاربعاء، النقاب عن عثور الجيش الإسرائيلي على قطعة سلاح تعود لأحد عناصر حماس الذي نفذوا عملية زيكيم بالحرب على غزة عام 2014 والذي أسقط قتلى وجرحى فى صفوف الجيش الإسرائيلي.

وذكر موقع "حدشوت" العبري أنه تم العثور على سلاح استخدمه أحد عناصر كوماندوز حماس الذين نفذوا الهجوم في زيكيم خلال حرب 2014.

يذكر أن 4 مقاتلين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس نفذوا عملية في قاعدة زيكيم العسكرية البحرية خلال الحرب على غزة صيف 2014، واستشهدوا خلال الاشتباك، الذي أوقع عدة قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الخلية التي حاولت تنفيذ عملية التسلل إلى إسرائيل من شرق دير البلح وسط قطاع غزة فجر السبت الماضي، كانت تسعى لتنفيذ عملية كبيرة، قبل أن يتم القضاء عليها.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الأغلبية تصدم الملاك.. إلى أين يتجه البرلمان في تعديلاته على قانون الإيجار القديم؟

تحرش 5 فتيات.. تفاصيل خطف كويتي لـ 5 هنديات

يخلق من الشبه أربعين.. صلاح في السلخانة بالكويت.. فيديو

طواف الوداع .. 3 أشخاص يسقط من عليهم .. ويجب مغادرة مكة بعد أدائه

طرح 2500 قطعة أرض عقب إجازة عيد الأضحى لـ الإسكان الاجتماعي والمتميز.. تعرف على التفاصيل

حكيم يحيي حفلا بالساحل الشمالى.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوق الركبة .. منى ممدوح فى إطلالة مثيرة بعد فيلم أولاد رزق .. شاهد

حزينة ليه.. نيكول سابا بإطلالة عفوية بدون مكياج.. شاهد

حكيم يحيي حفلا بالساحل الشمالى.. صور