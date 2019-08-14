بعد سقوط قتلى وجرحى من جيش الاحتلال.. العثور على سلاح أحد منفذي هجوم زيكيم

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاربعاء، النقاب عن عثور الجيش الإسرائيلي على قطعة سلاح تعود لأحد عناصر حماس الذي نفذوا عملية زيكيم بالحرب على غزة عام 2014 والذي أسقط قتلى وجرحى فى صفوف الجيش الإسرائيلي.



وذكر موقع "حدشوت" العبري أنه تم العثور على سلاح استخدمه أحد عناصر كوماندوز حماس الذين نفذوا الهجوم في زيكيم خلال حرب 2014.



يذكر أن 4 مقاتلين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس نفذوا عملية في قاعدة زيكيم العسكرية البحرية خلال الحرب على غزة صيف 2014، واستشهدوا خلال الاشتباك، الذي أوقع عدة قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.



وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الخلية التي حاولت تنفيذ عملية التسلل إلى إسرائيل من شرق دير البلح وسط قطاع غزة فجر السبت الماضي، كانت تسعى لتنفيذ عملية كبيرة، قبل أن يتم القضاء عليها.