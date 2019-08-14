لإجبارها تلميذا على السير حافيا.. المحكمة تغرم مشرفة مدرسة 45 ألف جنيه

قررت محكمة الشارقة معاقبة مشرفة بغرامة مالية بلغت 2740 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 45 ألف جنيه مصري، بعدما أجبرت تلميذًا على المشي حافيًا، داخل المدرسة في ظل حرارة الصيف المرتفعة.



وطلبت المشرفة من التلميذ البالغ من العمر 15 عامًا، أن يخلع حذاءه والسير حافيًا فى فناء المدرسة، بينما كانت حرارة الجو مرتفعة للغاية.



وكانت النتيجة هي تعرض قدمي التلميذ للتأذي الشيدي جراء الحرارة العالية، الأمر الذي دفع والديه للتقدم بشكوى رسمية ضد المشرفة.



وتبين من التحقيقات أن المشرفة أجبرت التلميذ على حضور الحصة الأخيرة، الأمر الذي أثر عليه صحيًا بشدة.