الإسماعيلي يقترب من ضم شيكا نجم المريخ البورسعيدي

اقترب النادي الإسماعيلي بقوة من التعاقد مع اللاعب محمد جمعة شيكا مدافع نادي المريخ البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك من أجل تدعيم دفاع الدراويش الموسم المقبل خاصة بعد رحيل محمود متولي لنادى الأهلي.



ويقدم محمد جمعة شيكا أداء جيدا مع المريخ، وسيتابعه مسئولو الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في مباراته الودية أمام مصر للمقاصة، التي ستقام علي ملعب الإسماعيلية وذلك للوقوف أكثر على مستواه وحسم التعاقد معه من عدمه.



جدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي بدأ اليوم معسكر مغلق في أحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر، وذلك من أجل الاستعداد بقوة لمنافسات الموسم الجديد سواء بطولة الدوري المصري الممتاز أو البطولة العربية.